Il bilancio del maltempo in Calabria si aggrava pesantemente sul fronte del dissesto idrogeologico. Nelle ultime ore, i Vigili del Fuoco hanno effettuato decine di interventi di salvataggio, concentrati soprattutto nelle province di Cosenza e Crotone, dove le precipitazioni hanno superato i 100 millimetri.
Le aree più colpite
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Il dramma di Crosia: Nel cosentino, il rischio di esondazione del fiume Trionto e una grave frana collinare hanno costretto il sindaco a disporre l’evacuazione immediata di circa 80 persone.
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Criticità a Mesoraca: Nel crotonese, uno smottamento nel rione Santa Lucia ha compromesso la stabilità di diverse abitazioni, portando all’evacuazione preventiva di 15 famiglie. La frana ha inoltre invaso la carreggiata sottostante, bloccando il traffico veicolare.