Il bilancio del maltempo in Calabria si aggrava pesantemente sul fronte del dissesto idrogeologico. Nelle ultime ore, i Vigili del Fuoco hanno effettuato decine di interventi di salvataggio, concentrati soprattutto nelle province di Cosenza e Crotone, dove le precipitazioni hanno superato i 100 millimetri.

Le aree più colpite