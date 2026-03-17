Oggi, 17 marzo 2026, la Calabria respira a fatica dopo giorni di piogge torrenziali e raffiche di vento. Il ciclone Jolina, che ha flagellato l’intero Sud Italia, comincia lentamente a perdere intensità. La Protezione Civile regionale ha ufficialmente declassato l’allerta meteo da arancione a gialla a partire dalle 12:30 di oggi, estendendola fino alla mezzanotte di domani, 18 marzo.

La situazione attuale e i rischi Nonostante il declassamento, il livello di criticità ordinaria riguarda ancora l’intera regione. Si registrano forti venti di burrasca dai quadranti orientali e piogge sparse, specialmente sui settori ionici.