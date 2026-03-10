Reggio Calabria si conferma una città attenta alla salute delle donne. Oggi ha preso il via l’iniziativa della “Carovana Rosa” di PAM Italia, un progetto di sensibilizzazione e screening mammografico gratuito che mira a raggiungere le zone più periferiche della città e della provincia. L’affluenza registrata nelle prime ore del mattino è stata superiore alle aspettative, a riprova di quanto la cultura della prevenzione stia diventando un pilastro fondamentale nel vissuto dei cittadini calabresi. Il tumore al seno, se diagnosticato precocemente, vede percentuali di guarigione altissime, e per questo motivo l’accesso facilitato agli esami diagnostici diventa il miglior strumento di lotta contro le disparità nell’accesso alle cure. Il personale medico, impegnato senza sosta, ha sottolineato come la prevenzione non debba essere un evento sporadico, ma una consuetudine integrata nei percorsi di medicina territoriale. Le testimonianze delle donne che hanno partecipato oggi evidenziano un profondo senso di gratitudine, ma anche la richiesta di strutture permanenti che possano garantire continuità a questi servizi essenziali per l’intero arco dell’anno. La Carovana proseguirà nei prossimi giorni, portando con sé un messaggio di speranza e concretezza.